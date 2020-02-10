В понедельник, 10 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства, заявив, что сам никогда не был ультралибералом. Об этом сообщает "Украинской правде".

"Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей", - заверил премьер.

Таким образом он прокомментировал то, что до работы в Кабмине был основателем политсилы с праволиберальной идеологией и оценил жизнеспособность либеральной идеологии в Украине.

"Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей", - сказал он.

На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил:

Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции.

Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров.

Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы.

Ранее Гончарук раскрыл детали кадровых перестановок в Кабмине.