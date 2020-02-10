Перестановки в Кабмине: Гончарук раскрыл детали [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине, кроме вице-премьера по региональному развитию и экономическим вопросам, может появиться вице-премьер по социальным вопросам. Об этом сообщает "Украинская правда".
Гончарук подтвердил, что сейчас ищут вице-премьера по экономическим вопросам - "и есть несколько кандидатов". Имен он не назвал, но отрицает, что эту должность могут занять Игорь Никонов, Виктор Пинзеник или Ростислав Шурма.
По словам Гончарука, в экономическом блоке акцент будет сделан на инвестиции.
"Здесь осталось недолго, я думаю, что в ближайшие недели мы представим человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства", - отметил Гончарук.
Глава правительства также подтвердил, что надеется, что Алексей Резников станет министром оккупированных территорий.
По его словам, уже есть несколько кандидатур для усиления социального блока.
"Возможно, у нас появится вице-премьер в этом направлении", - сказал Гончарук, добавив, что по этому вопросу еще идут дискуссии.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Кравцова.
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