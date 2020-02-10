#небейбі: Jerry Heil выпустила новую песню (видео) [ Редактировать ]
Фото: соцсети
Знаменитая украинская артистка Jerry Heil выпустила новую песню "#небейбі". Соответствующее видео біло опубликовано на YouTube.
Песня стала заглавным саундтреком к новому сезону реалити-шоу "Від пацанки до панянки", которое стартует 17 февраля.
Главный смысл песни - никогда не сдаваться перед трудностями и всегда верить в свои силы.
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