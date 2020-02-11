NASA запустить зонд до Сонця [ Редактировать ]
НАСА спільно з Європейською космічною агенцією відправила зонд до Сонця. "Солар орбітер" запустили в космос із мису Канаверал у США.
Апарат летить за траєкторією, завдяки якій можна дізнатися більше про полюси Сонця. Перший близький підхід до зірки відбудеться 2022 року.
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