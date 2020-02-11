Перший близький підхід до зірки відбудеться 2022 року

НАСА спільно з Європейською космічною агенцією відправила зонд до Сонця. "Солар орбітер" запустили в космос із мису Канаверал у США.

Апарат летить за траєкторією, завдяки якій можна дізнатися більше про полюси Сонця. Перший близький підхід до зірки відбудеться 2022 року.