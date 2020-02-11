Однією ногою в місті, іншою в селі опинилися жителі одразу кількох багатоповерхівок в Івано-Франківську. Як таке можливо? - розкажуть мої колеги.

Машина тут стоїть - це Франківськ, переїзджає на ліво - стає село.

Ось так однією ногою в місті, а іншою в селі живуть нині мешканці відразу шести багатоповерхівок. Серед них Захар. Чоловік розповідає, територіально його будинок розташований в Івано-Франківську, навіть назва вулиці така ж, як і у висоток поруч - Тролейбусна. Та ось документи свідчать про інше.

"Уся ліва частина і до дороги це відноситься до угринівської землі, будинок справа - це земля міста Івано-Франківська. Так само і біля школи".

Це депо комунального підприємства Електроавтотранс. Тут стоять усі тролейбуси та автобуси Івано-Франківська. Саме підприємство належить міськраді, а от земля під ним - Угринівській об'єднаній територіальній громаді.

Така ситуація виникла через те, що досі не встановлена точна межа між містом і селом. І це спричиняє чимало незручностей, нарікають люди. Наприклад, віддати доньку до школи в місті Захар не може.

"Вона зараз знаходиться в садочку в місті, але вона не може продовжити навчання в тому самому садку-школі тому що вона на разі прописана в Угриневі. Школа номер 24 позаду мене, відстань буквально метрів сто, а школа в Угриневі звідси порядку кілометра", - говорить Захар Голей, мешканець будинку.

Мешканці цих будинків сподівались: під час децентралізації село приєднається до міста. І тоді всі проблеми зникнуть. У перспективному плані це було передбачено. Проте Угринів створив власну ОТГ, об'єднавшись із сусіднім селом. Щоб їхні будинки все ж перейшли під опіку міста, мешканці скликали місцеві збори й запросили на них Івано-Франківських посадовців.

"Нині нам важливо це підкріпити певним рішенням. Рішенням зборів. В цьому процесі ми зможемо добитися що вулиця Тролейбусна, вулиця Хіміків зрештою я не покидаю ще і таке що і Угринів разом з Клузовим прийти до Івано-Франківська", - говорить Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.

Передати будинки Івано-Франківську готовий каже голова Угринівської ОТГ. Щоправда, не всі, а лише чотири. Та натомість очікує від міста певних поступок.

"Марцінків обіцяв дати звернення від міської ради, пропозиції що там пропонують якісь преференції чи якісь комунальні послуги для села. Ну наприклад дешевший проїзд, десь там черга по дитячих садках. Бо у нас є тільки 60 місць у нашому садочку, малувато", - говорить Мирослав Вівчаренко, голова Угринівської ОТГ.

На зборах усі одностайно проголосували "за" передання будинків на баланс міста. Звернення направлять до Кабміну та Івано-Франківської міської ради. І сподіваються, що посадовці в провладних кабінетах допоможуть владнати їхню територіальну проблему.