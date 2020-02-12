Туреччина погрожує Сирії та Росії суворою розплатою [ Редактировать ]
Туреччина погрожує Сирії та Росії суворою розплатою за загибель своїх військових. Наступ сил Асада на Ідліб критично погіршив відносини між Анкарою з одного боку та Дамаском і Москвою з іншого.
До чого це вже призвело - розповість Ольга Жидецька.
Туреччина вимагає від Дамаска і Кремля припинити наступ на останній оплот сирійських повстанців - провінцію Ідліб. Проурядові війська взяли під контроль майже половину Ідлібської зони деескалації, зокрема автотрасу, що пролягає всією країної, і відкрили безпосередній шлях на столицю регіону. Як наслідок - заблокованими виявилася майже половина турецьких спостережних пунктів, встановлених згідно з домовленостями Москви та Анкари. Напередодні в сутичках загинуло п'ятеро турецьких військових. А на початку місяця ще восьмеро. У відповідь - заявляє Ердоган - турки знищили сотню сирійських військовиків. Та обіцяє ще суворішу відплату.
"Режим Асада добряче постраждав у Ідлібі, але цього недостатньо. Вони заплатять велику ціну за напад на наших військовиків. Я оголошу кроки, до яких вдамося", - говорить Таїп Реджеп Ердоган, президент Туреччини.
Якими саме будуть ці заходи, турецький президент обіцяє оприлюднити у середу. Нині ж матиме телефонну розмову з російським колегою. Тим часом у турецькому МЗС заявляють: дії сирійців і росіян зводять нанівець попередні домовленості. У Росії ж впевнені - саме Туреччині варто припинити провокації проти проурядових військ і дотримуватися підписаного меморандуму. Ця перепалка - на думку оглядачів, найсерйозніше погіршення відносин між Анкарою та Москвою, відколи ті долучилися до сирійського конфлікту. Тим часом у ООН наголошують - ситуація в Ідлібі може обернутися небаченою досі гуманітраною кризою.
"Тільки за період від першого грудня донині свої домівки в Ідлібі та прилеглих територіях мусили покинути 700 тисяч людей, переважно жінки і діти. За нашими підрахунками, це найбільша кількість біженців, що одномоментно втекла з регіону за понад 9 років сирійської кризи", - говорить Єнс Лерке, представник Управління ООН з гуманітарних питань.
Загалом за час конфлікту в Сирії через бойові дії біженцями стали близько 6 мільйонів людей. Це найбільша міграційна криза у сучасній світовій історії.
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Туреччина погрожує Сирії та Росії розплатою за загибель своїх військових
Туреччина вимагає від Дамаска і Кремля припинити наступ на останній оплот сирійських повстанців - провінцію Ідліб
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