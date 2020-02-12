Убийство Шеремета: вскрылись неожиданные факты [ Редактировать ]
Национальная полиция опубликовала результаты расследования в деле Шеремета, после того как провела несколько экспертиз. Женщиной разведчицей на видео оказалась медсестра Яна Дугарь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полиция провела экспертизы в Киевском научно-исследовательском институте судэкспертиз Минюста. Они сопоставили внешность девушки на фото и выявили ряд совпадений:
- форма и степень наклона лба,
- форма переносицы,
- форма верхней губы,
- форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ,
- форма подбородка, длина носа.
"Поэтому вывод экспертов подтверждает: женщина-разведчица на видео - это Яна Дугар", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
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