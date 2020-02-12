Национальная полиция опубликовала результаты расследования в деле Шеремета, после того как провела несколько экспертиз. Женщиной разведчицей на видео оказалась медсестра Яна Дугарь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция провела экспертизы в Киевском научно-исследовательском институте судэкспертиз Минюста. Они сопоставили внешность девушки на фото и выявили ряд совпадений:

форма и степень наклона лба,

форма переносицы,

форма верхней губы,

форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ,

форма подбородка, длина носа.

Читайте также Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

"Поэтому вывод экспертов подтверждает: женщина-разведчица на видео - это Яна Дугар", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.