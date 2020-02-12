Популярная 50-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась для известного журнала в кожаном наряде. Звезда удивила фанатов откровенными фото.

Дженнифер Энистон одела на голое тело кожаную куртку и кожаные сапоги. Она позировала для популярного журнала Interview. Снимки появились на официальной странице глянца.

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Актриса дополнила откровенный кожаный наряд трусиками с высокой талией. Энистон позирует в пикантной позе, широко раздвинув ноги в стороны. Она также снялась без белья в черном платье.

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