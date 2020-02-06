Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

Звезда позирует в светло-сером свитере, обнажив плечо. Она также собрала волосы на затылке и сделала макияж в нежных тонах.

"Готовлю для вас столько сюрпризов ", - подписала фото звезда.

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"Руками? Судя по тому , что их не видно", "Такая женственная, нежная и очень красивая", "Ой какая холосая", "Красотуличка, ждем с нетерпением", "Красотка. Я уже жду не дождусь", "Красотка. Будем ждать сюрприз", "Обворожительно красива Анастасия", - комментировали в сети.

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