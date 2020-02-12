Ворог номер один. У ВООЗ шукають способи боротьби з епідемією коронавірусу. Covid-19 досі залишається загадкою для медиків та науковців.

Про останні дані щодо поширення та лікування недуги - розповість Світлана Чернецька.

Нові жертви коронавірусу на круїзному лайнері. Пневмонія, якій дали назву Covid-19, уразила ще 39 людей на борту Diamond Princess. Тобто загалом кількість інфікованих сягнула двохсот. Серед них опинився і відповідальний за карантин.

"Серед тих уражених, кого лікують у шпиталях, - четверо в тяжкому стані. Тобто перебувають у центрі інтенсивної терапії чи на штучній вентиляції легень", - повідомляє Катсунобу Като, міністр здоров'я, праці та добробуту Японії.

Машини "швидкої" та пожежної служб уже напоготові. Щойно корабель пришвартується - нових хворих заберуть до лікарні. На борту досі залишається 3500 людей - серед них і члени екіпажу з України. Вже два тижні вони на карантині біля берегів Японії.

А пасажирів лайнера розважають, щоб відволікти від реальності. Вони заблоковані на борту корабля поблизу Таїланду. Жодна із країн регіону не хоче прийняти судно. Бояться коронавірусу.

"Ми вже два тижні в ізоляції. У нас регулярно перевіряють температуру - і поки що жодних симптомів коронавірусу не виявили. Так страшно не розуміти, що буде далі, нас полишає остання надія. Наше найбільше бажання - потрапити додому", - наголосила Анджела Джоунз, пасажирка лайнера Westerdam зі США.

У Китаї повідомляють про зниження темпів поширення вірусу. За останній тиждень - уражених удвічі менше. Ще одна позитивна тенденція: зростає кількість пацієнтів, які одужали - таких тепер 10%.

"Я щойно з лікарні. Не думаю, що ця хвороба така страшна, як про неї думають. Відчуття такі, ніби захворів на дуже сильний грип. Звісно, нічого приємного. Але якщо розпочати лікування на ранньому етапі - небезпеки можна уникнути", - говорить пацієнт лікарні у Південній Кореї.

У Всесвітній організації охорони здоров'я такому оптимізму можуть тільки позаздрити. Тут Covid-19 вважають ворогом номер один. Тому скликали дводенну конференцію за участі понад чотирьохсот наукових світил з усього світу. Намагаються знайти шляхи ефективної боротьби із захворюванням.

"Ми повинні використати всі можливості, щоб дати відсіч цьому вірусу в усіх куточках світу. Якщо ми цього не зробимо - випадків зараження буде значно більше, і ціна буде вищою. Вірус може мати набагато страшніші наслідки, ніж будь-яка терористична атака, - це правда", - зазначає Тедрос Гебреєсус, генеральний директор ВООЗ.

У медиків та науковців досі багато запитань, але відповідей поки що немає - зокрема, досі не визначені методи лікування коронавірусу.

Наразі, епідемію вдається стримувати у межах материкового Китаю. Там знаходиться 99% хворих - 42,5 тисячі людей. Але щодня надходять дані про нові випадки ураження у Європі та інших частинах світу. Тож ризик розповсюдження Covid-19 залишається високим.