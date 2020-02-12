Электроэнергия в Украине подорожает: названа причина [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, в ходе пресс-конференции глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что стимулирующее тарифообразование для энергопоставляющих компаний может заработать в Украине в следующем году.
Стимулирующее регулирование для облэнерго - это неизбежно. Мы, как страна, должны к этому прийти. Я мечтаю, и мы над этим работаем, что мы это сделаем в следующем году, мы отойдем от системы "затраты+" и перейдем к стимулирующему регулированию.
При этом он отметил, что такой переход неизбежно приведет к росту тарифа.
Подходить к этому необходимо очень взвешенно, так как стимулирующего регулирования без повышения тарифа физиологически быть не может. По крайней мере, некоторое повышение тарифа должно произойти. Это прошли ведущие страны, это пройдем и мы. Другого пути у нас нет.
Он также отметил, что ставка доходности на новую базу активов должна быть привлекательной для инвесторов, чтобы они вкладывали средства в обновление основных фондов. При этом на старую базу активов ставка должна быть минимальной. Тарасюк сообщил, что регулятор в ближайшее время полноценно презентует новый подход к стимулирующему регулированию.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон "О рынке электрической энергии".
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