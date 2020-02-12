Іноземні компанії лобіюють прийняття законопроекту про ринок землі в Україні - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Законопроект щодо продажу землі - лобістський. Про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
За її словами, в його ухваленні зацікавлені іноземні компанії, а не українці. Політик презентувала законопроект, який, на її думку, допоможе боротися з лобістами та корупціонерами. У документі пропонують створити єдиний відкритий реєстр осіб, які відстоюють інтереси окремих держав і компаній. Щоб змусити лобістів реєструватися та звітувати за отримані гроші.
"Якщо не задекларував, не дав знання державі, не зареєструвався як лобіст, а отримав гроші, а просто утаємничив це від держави - тут передбачена за це кримінальна відповідальність. І я можу вам точно сказати, що в країні треба наводити порядок, тому що в країну їдуть всі аферисти цього світу, своїх достатньо тут кланових систем і кожен з них має за мету наші з вами українські ресурси просто привласнити", - наголосила Юлія Тимошенко, голова партії "Батьківщина".
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