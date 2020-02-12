Нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Поліція стверджує, що одна з фігуранток - військова медсестра Яна Дугарь та її захист - маніпулюють інформацією та надають неправдиві свідчення.

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За даними Нацполіції, Яна Дугарь, яку підозрюють у розвідуванні біля будинку журналіста Павла Шеремета, та її адвокати надавали слідству неправдиву інформацію для створення алібі жінці. Зокрема, захисники намагалися маніпулювати достовірністю відео з камер спостереження. Стверджували, що жінка-розвідниця, яку видно на кадрах, не Яна Дугарь. Однак висновки офіційної експертизи, вказують на зворотнє.

"Сьогодні ми вперше публікуємо результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року. У висновку офіційно проведеного дослідження зазначено: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугарь - це одна і та ж особа", - наголосила Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України.

Маніпуляцією адвокатів у поліції називають і ствердження, що Яна Дугарь не могла вести розвідку в Києві 15 і 18 липня 2016 року. Мовляв, у цей час у жінки не було відпустки - тому вона не могла покинути місце відбування служби. Але слідчі встановили: Дугарь нераз залишала службу навіть без офіційних дозволів.

"Лише за період 4 місяців документування, у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому, за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей. Також слідчі встановили, що у продовж 2019 року підозрювана тричі офіційно перебувала у відпустці", - наголосила Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України.

У поліції зазначають, нещодавно адвокати Яни Дугарь заявили про непричетність підозрюваної до правопорушення. При цьому, посилалися на результати дослідження поліграфа, яке проводили самі без офіційного погодження зі слідчими. Дані приладу, буцімто, спростовують інформацію про стеження підозрюваною за Павлом Шереметом. Але офіційне слідство не може брати ці результати за докази в кримінальному провадженні.

Зараз Яну Дугарь підозрюють у проведенні розвідувальних заходів. А саме - у фіксуванні на фото камер спостереження на маршруті руху тих, хто заклав вибухівки під авто Павла Шеремета.