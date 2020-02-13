Facebook видалив десятки акаунтів, які діяли проти України [ Редактировать ]
Компанія Facebook видалила десятки акаунтів, які діяли проти України. Сторінки порушували політику соцмережі - не втручатися у справи інших держав, - йдеться у прес-релізі компанії. У створенні таких спільнот підозрюють російські спецслужби.
Зокрема, власники деяких акаунтів видавали себе за журналістів і намагалися встановити зв'язки з українськими активістами. А також публікували інформацію про російську воєнну операцію в Сирії, ситуацію з етнічними меншинами в окупованому Криму і катастрофу рейсу MH-17 на Донбасі.
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