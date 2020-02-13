Крушение МН-17: запрос России по фигурантам отклонили [ Редактировать ]
В четверг, 13 февраля, Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета Boeing рейса МН-17 на Донбассе, которая произошла в июле 2014 года. Об этом сообщает министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса, передает "Радио Свобода".
Россия отправила соответствующий запрос еще в октябре 2019 года.
Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача властью Нидерландов уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание.
Министр заявил, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".
"Правительство полностью уверено в независимости и качестве голландского правосудия" - резюмировал Ферд Грапперхаус.
Отмечается, что все фигуранты дела МН17 сейчас находятся на территории России.
Напомним, что первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020 год. один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.
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