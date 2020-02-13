Украинец Сергей Смирнов стал лучшим фотографом недели. Результаты конкурса представлены на сайте Prowed Awarde.

"Не могу сдержать эмоций, ведь сегодня я стал лучшим фотографом недели на всемирном сайте свадебных фотографов", - поделился фотограф со своими подписчиками на Facebook.

Сергей родился во Львове. В свои 19 лет парень уже давно занимает первые места в рейтинге лучших фотографов Украины.

"Я понимаю, насколько важны семейные фотографии в этот особый день", "Я не люблю постановочные театральные фотографии", - рассказывает о своей работе Смирнов.

Также сайт Prowed Award проводит Ежегодный конкурс лучших свадебных фотографов 2019 года. Призовой фонд конкурса составляет 2000 евро.

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