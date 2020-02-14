На Закарпатті затримали іноземця з психотропами [ Редактировать ]
На Закарпатті затримали іноземця, який перевозив психотропи. У його автомобілі знайшли понад два кілограми метамфетаміну. Наркотики та автомобіль правоохоронці вилучили, а чоловіка затримали.
Перевізникові загрожує до 12 років ув'язнення.
"Наразі проводяться подальші заходи на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеного злочину. В рамках кримінального впровадження зазначеного громадянина затримано в порядку статті 208", - повідомив Дмитро Гришин, в.о. заступника начальника ГУНП у Закарпатській області.
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