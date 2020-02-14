В Киеве женщина зарезала сожителя [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева на улице Замывной случилось происшествие. Известно, что женщина зарезала пьяного сожителя. От полученной травмы пострадавший скончался. Женщину задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Жительница Киева позвонила в полицию и сообщила, что сожитель ее мамы ранен. На место происшествия выехали медики, полицейские и кинолог. Правоохранители установили, что 41-летний местный житель выпивал со своим знакомым.
После застолья он пришел домой, где у него с сожительницей возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина стал угрожать женщине ножом, который схватил со стола. Произошла потасовка, в ходе которой сожитель дернул руку, которую держала женщина, и получил смертельное ранение.
Известно, что смерть потерпевшего наступила в результате проникающего ранения живота. 63-летнюю фигурантку задержали. Правоохранители установили, что в течение 22 лет совместной жизни между гражданскими супругами регулярно случались семейные ссоры и драки. Но женщина не обращалась в полицию за помощью.
Ранее сообщалось, что в Киеве электричка насмерть сбила девочку в наушниках.
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