"Слушала музыку в наушниках": в Киеве электричка сбила девочку [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, в Киеве на одной из железнодорожных станций электричка сбила насмерть 17-летнюю девочку. Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.
Это произошло в пятницу 19:40. Как выяснилось, девочка вместе со своей подругой переходили рельсы, пострадавшая была в наушниках. Девочка не услышала электричку, поскольку она еще надела капюшон.
Ее отбросило на платформу. На место трагедии прибыла "скорая", но девочка погибла на месте. Ей было всего 17 лет.
Мы писали, что под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину. 61-летний мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.
Ранее сообщалось, что в Киеве электричка переехала женщину, а также под Житомиром на ходу загорелся поезд. Мы писали о том, что женщина выглянула из окна поезда и погибла.
А в Киеве поезд сбил насмерть мужчину. Погибшим оказался мужчина около 30-35 лет. Трагедия произошла в тоннеле, под путепроводом на проспекте Победы. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.
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