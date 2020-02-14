Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления Кабинета министров о повышении платы за прохождение шлюзов Днепровского каскада, поскольку оно противоречит ряду действующих нормативно-правовых актов. Об этом говорится в решении ведомства, размещенном на его официальном сайте.

В решении Госрегслужбы говорится, что в декабре 2019 года Кабмин утвердил план действий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшения бизнес-климата (№1413-р от 4.12.19). В этом документе есть пункт №115 о необходимости отменить плату за шлюзование суден и обязать гидроэнергетические электростанции содержать шлюзовое хозяйство. Проект соответствующего решения должно подготовить Министерство инфраструктуры, которое и инициировало повышение платы.

Вопрос содержания шлюзов гидроэлектростанциями также предусмотрен в проекте Закона "О внутреннем водном транспорте" (от 17.01.20), который уже согласован Мининфраструктуры и на сегодня проходит рассмотрение в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Кроме того, в Госрегслужбе отметили, что поданный разработчиком анализ регуляторного влияния не является достаточно информативным. Повышение платы за шлюзование объясняется необходимостью обеспечить финансирование ГП "Укрводшлях", которое, по данным заявителя, не в состоянии самостоятельно обеспечить поддержание и ремонты шлюзов.

При этом Госрегслужба обратила внимание на то, что плановые затраты "Укрводшляха" на поддержание шлюзов в безопасном для эксплуатации состоянии в 2019 году составляли 97,5 млн грн. При этом МИУ была утверждена бюджетная программа финансирования действий по капитальному ремонту судноплавных шлюзов на сумму 124,3 млн грн. При этом уровень выполнения ремонтных работ, предусмотренных программой, составил 27,4%.

Учитывая это, Госрегслужба предложила заявителю рассмотреть также возможность решить проблему не только за счет повышения тарифа, но и за счет обеспечения эффективного менеджмента предприятия, сокращения расходов, внедрения системы контроля.