В усіх новинних програмах сьогодні найпомітнішою могла б стати тема Мюнхенської конференції. Українська делегація на чолі з президентом, до речі, саме зараз на шляху до Німеччини. Й у ці дні не було би більш значущої політичної події для нашого суспільства, ніж цей безпековий саміт. Якби вчора не вибухнув скандал, який суттєво змінив інформаційну розкладку.

Журналісти "Радіо Свобода" випустили репортаж про... Оман. Здавалося б, поїздка Володимира Зеленського в цю країну була вже давненько і про неї усе вже сказано. Однак, знайшлося і оновлення.

Журналісти стверджують, що одночасно з президентом України в Омані нібито побував і секретар Радбезу Росії. Та дуже прозоро натякають на те, що Зеленський зустрівся з Миколою Патрушевим.

Для підтвердження такої новини "Радіо Свобода" посилається тільки на два джерела. Обидва - не називають. Причому друге джерело нібито має доступ до якоїсь бази даних у Москві, що фіксує перетин кордону Росії не тільки простими громадянами, але й навіть такими високопосадовцями, як Патрушев.

А це один із найвпливовіших людей у Росії. Тож, чи справді дані про нього можуть знаходитися у загальній базі? Відкрите питання. Єдина конкретна зачіпка журналістів - чартер, яким Зеленський повертався додому. Стверджують, нібито саме цей літак і привіз Патрушева до Оману. Кремль відреагував на всю цю історію коротко, одним словом - "брехня".

Багатослівнішим був Офіс президента України. Там не тільки заперечили увесь матеріал "Радіо Свобода", а ще й пообіцяли звернутися до суду.

Кажуть, що журналісти зманіпулювали громадською свідомістю. Та стверджують, що Зеленський ніколи не зустрічався з Миколою Патрушевим.

Спростував інформацію журналістів і Андрій Єрмак - він супроводжував президента в Омані та загалом курує контакти між Україною та Росією.