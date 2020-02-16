На круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где находятся зараженные украинцы, коронавирусом заразились еще 70 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

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Теперь, на лайнере количество зараженных возросло до 355 пассажиров из 3700 на борту. Всех зараженных отправляют в японские больницы. Пассажиров постоянно проверят на наличие коронавируса.

Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.