Коронавирус на лайнере: количество зараженных превысило 350 человек [ Редактировать ]
На круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где находятся зараженные украинцы, коронавирусом заразились еще 70 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
Теперь, на лайнере количество зараженных возросло до 355 пассажиров из 3700 на борту. Всех зараженных отправляют в японские больницы. Пассажиров постоянно проверят на наличие коронавируса.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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