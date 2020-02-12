Коронавирус на лайнере: когда закончится карантин [ Редактировать ]
На круизном лайнере Diamond Princess карантин закончиться уже 19 февраля. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Телеканалу об этом сообщили операторы компании Princess Cruises. Вице-президент компании Раи Калуори рассказал о том, что окончание карантина является наивысшим приоритетом.
Сейчас на борту находятся семь фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам. Как сообщалось, на борту заразились уже 174 человек.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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