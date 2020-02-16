В центре Москвы произошла жуткая резня в храме [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 февраля, в московском храме мужчина напал на прихожан с ножом, пострадало двое людей. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.
"Зашел в храм и направился прямо к алтарю, где батюшка служил службу, а когда помощник попытался его остановить, парень ударил его ножом. Прихожане совместными усилиями скрутили Ефима, но он успел порезать двух - сейчас они в травмпункте", - сообщается в Telegram-канале Mash.
Как выяснилось, во время нападения пострадали двое человек, которых отправили в больницу для оказания первой помощи. Инцидент произошел в храме Николая Чудотворца в Покровском на Бакунинской улице.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - написали в Telegram.
По горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.
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