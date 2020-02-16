В Китае стремительно сокращается число смертей от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает DW, ссылаясь на Госкомитет здравоохранения КНР.

За последние 12 дней в Китае число зараженных снижается.

Читайте также На лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса

"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, в Китае погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.

Мы писали, что в Украине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.