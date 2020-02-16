Вспышка коронавируса в Китае идет на спад [ Редактировать ]
В Китае стремительно сокращается число смертей от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает DW, ссылаясь на Госкомитет здравоохранения КНР.
За последние 12 дней в Китае число зараженных снижается.
"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Напомним, в Китае погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.
Мы писали, что в Украине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.
Ранее сообщалось, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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