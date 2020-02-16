По состоянию на воскресенье, 16 февраля, в Украине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в ежедневной сводке Министерство здравоохранения Украины.

Напомним, коронавирус СOVID-19 уже спровоцировал около 70 тыс. случаев заражения по всему миру. Число погибших приблизилось к цифре 1,7 тыс. человек.

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В Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом. В Минздраве призвали "отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации" об эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.