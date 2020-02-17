В понедельник, 17 февраля, в Киеве погода удивит местных жителей. Утром в городе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра в городе могут достигать 15-18 м/с.

"По прогнозу УкрГидрометцентра, в Киеве утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

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Так, в северных и центральных областях будет ветер до 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что в Днепропетровской области будут туман и местами гололедица.

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.