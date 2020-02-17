Главное за день: чем запомнилось 16 февраля [ Редактировать ]
Главное за день / Фото: pixabay
В Украине и в мире за последние сутки произошло много важных событий, которые запомнятся надолго. Podrobnosti.ua собрали для вас самые главные новости за воскресенье, 16 февраля.
Украина
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, когда пройдет новый обмен пленными. Он сообщил, что в Украину планируют вернуть около 200 человек.
- Появились имена украинских рыбаков, которых задержали 15 января российские пограничники в Азовском море. А также, Керченский городской суд арестовал на 10 суток украинских моряков за незаконный вылов рыбы.
- Минздрав заявил, что в Украине нет случаев заражения коронавирусом.
- В Киеве поймали криминального авторитета Анисимова. Он находился в розыске с 2014 года за создании преступной группировки и хищении бюджетных денег.
- Позже появилось видео задержания Анисимова, которого называют "смотрящим за Запорожьем".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отправился в Иран, чтобы обсудить "проблемные вопросы" расследования крушения украинского самолета МАУ 8 января.
Мир
- В Ираке ракетами обстреляли посольство США. В сторону посольства выпустили четыре ракеты "Катюша".
- На круизном лайнере Diamond Princess в Японии коронавирусом заразились еще 70 человек.
- В центре Москвы произошла жуткая резня в храме. Во время нападения пострадали двое человек.
- Жуткий шторм в Британии "убил" двух человек. Из-за непогоды отменили сотни рейсов, а также приостановили движение поездов.
- На лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. Первой заразилась 83-летняя женщина.
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