Герои 9 сезона романтического реалити Никита Добрынин и его избранница -Даша Квиткова ответили Анатолию Анатоличу на самые провокационные вопросы о проекте, о личных отношениях в большом интервью для YouTube-программы "Зе Интервьер", передает znaj.ua.

"Я долго пытался уходить от этого вопроса, но пришло время рассказать. На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет холостяк. Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой, и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то это нормальная часть развития ваших отношений. И секс может быть. И он есть", - признался Никита.

Его избранница, Даша, ответила на вопрос о том, был ли пиар для нее важным при приходе на проект.

"Я могу и себя отнести к этим процентам девушек, которые пришли на проект попиариться. Но я пришла не потому что я хотела «пропиариться», я хотела самоутвердиться, получить интересный экспириенс. На первой вечеринке мне хотелось верить в сказку, это чудо об успешных отношениях после проекта. Но зная прошлые сезоны – там ни у кого ничего не удавалось, – мне мало в это верилось", - призналась она.

Напомним, 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк стал главным "Холостяком" 2020 года.

Также, участница телешоу "Холостяк" Анна Козырь вышла замуж. Свадебное путешествие состоялось в ОАЭ.