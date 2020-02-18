Хотела самоутвердиться: избранница холостяка Добрынина шокировала признанием [ Редактировать ]
Герои 9 сезона романтического реалити Никита Добрынин и его избранница -Даша Квиткова ответили Анатолию Анатоличу на самые провокационные вопросы о проекте, о личных отношениях в большом интервью для YouTube-программы "Зе Интервьер", передает znaj.ua.
"Я долго пытался уходить от этого вопроса, но пришло время рассказать. На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет холостяк. Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой, и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то это нормальная часть развития ваших отношений. И секс может быть. И он есть", - признался Никита.
Его избранница, Даша, ответила на вопрос о том, был ли пиар для нее важным при приходе на проект.
"Я могу и себя отнести к этим процентам девушек, которые пришли на проект попиариться. Но я пришла не потому что я хотела «пропиариться», я хотела самоутвердиться, получить интересный экспириенс. На первой вечеринке мне хотелось верить в сказку, это чудо об успешных отношениях после проекта. Но зная прошлые сезоны – там ни у кого ничего не удавалось, – мне мало в это верилось", - призналась она.
Напомним, 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк стал главным "Холостяком" 2020 года.
Также, участница телешоу "Холостяк" Анна Козырь вышла замуж. Свадебное путешествие состоялось в ОАЭ.
по теме
"Чувствую себя разбитой": Ирина Шейк впервые рассказала о разрыве с Брэдли Купером
В июне 2019 года однак из самых красивых и популярных пар Голливуда - Ирина Шейк и Брэдли Купер разорвали отношения
Плачу с утра: Маша Ефросинина откровенно рассказала о своих чувствах
16 февраля – в день рождения дочери Маша Ефросинина разместила очень трогательное фото Наны в Instagram и показала домашние кадры с участием именинницы.
Холостяк 2020: кто стал главным героем
34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк стал главным "Холостяком" 2020 года
Дочь Джонни Деппа вышла в свет в прозрачном платье без белья
В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA
Милла Йовович родила третьего ребенка (фото)
Голливудская актриса украинскими корнями Милла Йовович родила третьего ребенка