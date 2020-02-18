Найбільшу з 2018 року атаку здійснив сьогодні ворог на сході України. Один український захисник загинув, 5 були поранені в результаті бою, що розв'язали російські окупанти. Ворожі підрозділи намагалися прорвати оборону українських сил та перетнути лінію зіткнення на ділянці в районі Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільного.

Кілька груп противника перейшли в атаку, але отримали належну відповідь і зрештою запросили режим тиші. Подробиці майже 6-годинного бою у матеріалі Геннадія Вівденка.

Ці кадри зняла жителька міста Попасна.

Вогнева атака ворога почалася рано-вранці на широкому фронті. Від району міста Попасна, - до селища Новотошківське, що неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. Мешканці по той бік лінії фронту - з окупованих територій, - навіть зняли обстріл українських позицій. Чітко видно, як б'є ворожа артилерія з позицій проросійських сил.

"Вон, еще одна полетела. Ой-йо-йой! Даня, сынок, отойди пожалуйста!"

Російські підрозділи та їхні поплічники намагалися прорвати оборону українських військ та перетнути лінію зіткнення на ділянці в районі Новотошківського. Бойовики випустили по наших підрозділах 70 мін 120 та 82 калібрів, здійснили 30 пострілів з танка. Під вогневим прикриттям кілька груп противника кидалися в атаку.

"Після п'ятої ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72 і 93 окремих механізованих бригад. Також застосовували калібр і 152 мм", - повідомив Руслан Хомчак, голова Генерального штабу України.

Після п'ятої ранку у районі Новотошківського на трьох напрямках - ворог атакував піхотними групами під прикриттям бронетехніки. Запеклий бій тривав майже 6 годин. З одного зі спостережних пунктів з назвою "Баня" - довелося ненадовго вивести наших бійців Білоцерківської 72 бригади "Чорних Запорожців".

"Згідно 51 статті Організації об'єднаних націй, ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим, із того спостережного пункту дали команду людям відійти, бо прийшлось туди наносити вогонь - у тому числі, й артилерії", - зазначив Руслан Хомчак, голова Генерального штабу України.

Наші механізовані бригади вимушені були завдати контрудару. За інформацією генштабу України, на цю годину всі позиції українських військ перебувають під контролем ЗСУ.

"Десь з десятої години противник запросив режим "тиші", тому що їм необхідно забрати їхніх убитих і поранених. За нашим даними, втрати противника підтверджені: четверо загинули, 6 поранених. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився", - зазначив Руслан Хомчак, голова Генерального штабу України.

Під час боїв на цій ділянці фронту один український боєць загинув, троє поранені, двоє контужені. Зараз представники спільного Центру з контролю та координації із припинення вогню працюють над тим, щоб забрати тіла загиблих з поля бою.