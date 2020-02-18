В Ровно разоблачили учительницу, которая продавала наркотики [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, в Ровно на горячем поймали 32-летнюю учительницу, которая продавала психотропное вещество метамфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
"Оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ровенского отдела полиции. Около 21:00 на улице Елены Телиги областного центра местная жительница продала шесть доз метамфетамина", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.
В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщения злоумышленницы о подозрении в совершении преступления.
Известно, что 32-летняя жительница Ровно воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений Ровно.
Если ее виновность будет доказана, женщине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
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