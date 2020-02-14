В аэропорту Одессы полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве пластического хирурга 2 февраля. Об этом сообщил начальник полиции Андрей Крищенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал Крищенко в пятницу.

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Андрей Крищенко рассказал, что с подозреваемым проводят следственные действия.

Напомним, убийство произошло 2 февраля на улице Саксаганского. Там неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Как выяснилось, погибшим оказался Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.