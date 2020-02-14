Убийство хирурга в Киеве: полиция поймала подозреваемого [ Редактировать ]
В аэропорту Одессы полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве пластического хирурга 2 февраля. Об этом сообщил начальник полиции Андрей Крищенко агентству "Интерфакс-Украина".
"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал Крищенко в пятницу.
Андрей Крищенко рассказал, что с подозреваемым проводят следственные действия.
Напомним, убийство произошло 2 февраля на улице Саксаганского. Там неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Как выяснилось, погибшим оказался Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.
Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.
по теме
Свитолина проиграла 84-й ракетке мира в Таиланде
84-й ракетке мира Нао Хибино в четвертьфинале турнира в тайском Хуахине.
В Киеве "заминировали" центральный вокзал
В среду, 12 февраля, в Киеве эвакуировали людей с Центрального железнодорожного вокзала
В Сингапуре количество зараженных коронавирусом стремительно растет
По состоянию на 12 февраля в Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразилось еще несколько человек
Коронавирус на лайнере: когда закончится карантин
На круизном лайнере Diamond Princess в скором времени карантин закончиться
Под Донецком мужчина сбил школьника на переходе
Во вторник, 11 февраля, под Донецком мужчина сбил школьника и скрылся с места преступления