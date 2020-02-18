Для каждого человека сон необходим как пища и воздух. Если у вас есть нарушения сна, вы начинаете хуже выглядеть и постоянно чувствуете усталость.

Ученые выяснили, что человек должен отдыхать с 9 вечера до 11 вечера, поскольку именно в это время отдыхает ум. Если же вы засыпаете после 11, то умственные способности и разумность будут постепенно падать. Это сказывается на том, что вам очень трудно избавиться от вредных привычек.

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Первые признаки отсутствия отдыха ума - снижение концентрации внимания или чрезмерная напряженность ума, усиление вредных привычек, снижение силы воли и увеличение конфликтов, тяги к еде и алкоголю.

Если же вы постоянно поздно ложитесь спать, то с годами будет накопительный эффект.

С 11 вечера до 1 ночи очень важное время для организма. Этот период помогает аккумулировать жизненную силу и отдыхать мышцам и нервной системе. Последствия недосыпа - слабость, пессимизм, вялость, снижение аппетита, тяжесть в теле, психическая и физическая разбитость.

Если нарушать режим дня, то могут быть последствия в виде тяжелых изменений в нервной системе.