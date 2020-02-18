Многие из нас любят яблоки, поскольку это очень полезный и распространенный фрукт. Врачи считают, что в день необходимо есть одно яблоко.

В яблоках содержится множество антиоксидантов, которые предотвращают множество онкологических заболеваний, болезней сердца, сосудов, тормозят процессы старения. Большая польза яблок заключается в кожуре, поэтому не стоит ее срезать перед употреблением фрукта.

Продливае жизнь

Ученые выяснили, что одно яблоко в день продлевает жизнь на 10 процентов, а также повышается двигательная активность и жизненный тонус.

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Восстановливает кровь

Железо в яблоках повышает уровень гемоглобина в крови. Яблоки особенно полезны при больших потерях крови и анемиях.

Улучшает память

Употребление яблок повышает производство нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Благодаря этому в мозге образуется много новых структур, отмечается улучшение памяти и способности концентрироваться.