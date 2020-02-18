Почему ежедневно необходимо есть яблоки [ Редактировать ]
Многие из нас любят яблоки, поскольку это очень полезный и распространенный фрукт. Врачи считают, что в день необходимо есть одно яблоко.
В яблоках содержится множество антиоксидантов, которые предотвращают множество онкологических заболеваний, болезней сердца, сосудов, тормозят процессы старения. Большая польза яблок заключается в кожуре, поэтому не стоит ее срезать перед употреблением фрукта.
Продливае жизнь
Ученые выяснили, что одно яблоко в день продлевает жизнь на 10 процентов, а также повышается двигательная активность и жизненный тонус.
Восстановливает кровь
Железо в яблоках повышает уровень гемоглобина в крови. Яблоки особенно полезны при больших потерях крови и анемиях.
Улучшает память
Употребление яблок повышает производство нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Благодаря этому в мозге образуется много новых структур, отмечается улучшение памяти и способности концентрироваться.
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