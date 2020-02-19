Стрілянина в Таїланді. Чоловік відкрив вогонь у торговельному центрі Бангкока. Прийшов до салону краси, де працювала його колишня дружина й застрелив її. Ще одну людину - поранив.

З місця злочину нападник утік, його розшукує поліція. Припускають, що мотивом стали ревнощі. Збройний напад у країні - уже другий за 10 днів. Нещодавно армієць відкрив вогонь у магазині міста Корат, загинули 29 людей.