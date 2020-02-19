Українців каратимуть драконівськими штрафами за порушення на дорогах

У ДТП з постраждалими тюремного строку не уникнути, якщо навіть буде мирова з родичами. І на додачу нардепи хочуть зменшити допустимий поріг перевищення швидкості - з 20 до 10 кілометрів на годину