В Миколаївській області зіштовхнулися вантажівка та автобус [ Редактировать ]
В Миколаївській області зіштовхнулися вантажівка та автобус Одеса-Київ, 17 людей травмовано. Автотроща сталася вночі біля селища Криве озеро. В автобусі було 39 пасажирів.
Від потужного удару передню частину автобусу зім'яло. Рятувальники змогли деблокувати водія, він в тяжкому стані в реанімації. Водій вантажівки не постраждав.
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