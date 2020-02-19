Україна розпочинає евакуцію своїх громадян з Піднебесної. Сьогодні о третій ночі до китайського міста Ухань вилетів чартерний рейс, яким привезуть наших земляків. Крім півсотні українців до Києва доправлять 25 іноземців. На борт допускатимуть лише повністю здорових громадян, які попередньо підписали згоду на евакуацію. Пасажирів постійно супроводжуватимуть медики. За попередньою інформацією - літак прилетить в Україну в четвер, о 8 ранку. Після прибуття на евакуйованих чекає двотижневий карантин. Де саме розмістять людей досі не відомо. У МОЗі укотре наголосили - загрози для самих евакуйованих та решти українців немає.

"Україна, український уряд, українська влада своїх громадян в біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові до забирання із евакуації українських громадян до України. Ми повністю діємо згідно з інструкції, котра затверджена оперативним штабом уряду", - говорить Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.

"Після повернення літака в ньому буде проведено дезинфекцію відповідно до вимог усіх міжнародних правил та стандартів. дезинфекція буде проведена силами лабораторного центру МОЗ України. Тому цей літак зможе надалі абсолютно спокійно виконувати поставлені завдання. також на борту всі пасажири забезпечені всіма засобами індивідуального захисту і члени екіпажу та супроводжуючі особи також у повному обсязі забезпечені цими засобами", - говорить Олександр Мацьков, завідувач відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров'я.