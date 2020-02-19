Напередодні ім'я Максима Хітайлова прозвучало на засіданні Радбезу ООН. Представник України - Сергій Кислиця - показав усім присутнім фото загиблого героя. Це засідання скликали на прохання Росії, яка намагалася звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських угод. Але представник Москви після виступу почув на свою адресу - досить брехати. За підсумками засідання, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили на підтримку України. У заяві йдеться, що Росія фінансує та постачає зброю само-проголошеним "ДНР" та "ЛНР" і порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Як Україна відстоювала свої позиції - дивіться далі.

Росія і далі реалізує стратегію ескалації на Донбасі та грубо порушує взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських угод. Таким був головний меседж заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці на засіданні щодо України у Радбезі ООН. Дипломат наголосив, що Кремль - повністю зневажає угоди, вироблені спільними зусиллями лідерів "нормандської четвірки".

"Повністю зневажаючи угоду, укладену торік у грудні лідерами "нормандської четвірки", протягом останніх двох місяців наші позиції були обстріляні понад 400 разів. З початку цього року 13 українських військовослужбовців були вбиті. І практично 60 - поранені. Чи може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом або конфліктом низької інтенсивності? Це - війна, єдина що триває у Європі. Повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація", - говорить Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України.

Представник Росії в ООН - Василь Небензя - укотре наполягав на тому, що російських підрозділів на Донбасі немає. Мовляв, навіть представники ОБСЄ їх там не виявили. Тоді Сергій Кислиця згадав про росіян, які зараз обіймають ключові керівні посади на окупованих територіях.

"Щоразу коли нагадують Росії про мінські зобов'язання, Москва переводить стрілку на Україну і каже, що ми маємо вести "прямий діалог" з представниками двох так званих "місцевих влад" у тимчасово окупованій частині Донбасу. Але про кого йдеться? Хто вони? наскільки "місцевим" є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голови уряду Донецька" Володимир Пашков? Громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського військово-морського училища і донедавна віце-губернатор Іркутської області", - говорить Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України.

Досить брехати: закликала росіян представниця Британії при Радбезі ООН Карен Пірс. Зокрема, постачати сепаратистам техніку та особовий склад, а потім заперечувати свою причетність до конфлікту на Донбасі.

"Британія та її союзники повністю підтримують наміри пана Зеленського завершити конфлікт та важливі кроки, які він робить щоб досягти миру дипломатичним шляхом. А Росія, замість того, щоб стримувати своїх маріонеток, надає їм військових і техніку. Єдина мета Кремля - підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Вони хочуть, щоб Москва, а не самі українці, визначали майбутнє своєї країни", - говорить Карен Пірс, представниця Великої Британії при ООН.

Постійний представник Німеччини при ООН Кристоф Гойсген згадав Будапештський меморандум. Зокрема про те, як 1994 року Росія взяла на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність та суверенітет України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. А натомість скористалася ситуацією після втечі експрезидента Януковича та вторглася в Україну.

"З огляду на те, як російський колега прокоментував мої зауваження, я хочу дати коротку відповідь на запитання, чи вірю я що сепаратисти у Донецьку та Луганську це маріонетки кремля? Так, я вірю у це. Дякую", - говорить Кристоф Гойсген, представник Німеччини при ООН.