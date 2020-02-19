Для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

Прибытие в Украину эвакуированных ожидается в четверг, 20 февраля, в 8 часов утра.

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Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.

"Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - заявили в ГСЧС.

Напомним, что ночью в среду, 19 февраля, в китайский город Ухань из Киева отправился самолет для эвакуации украинцев, а также граждан из Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран в связи с коронавирусом.

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