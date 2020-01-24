До 26 зросла кількість жертв нового типу коронавірусу у Китаї. На спровоковану ним пневмонію захворіли 850 людей. Інфекція уже поширилася за межі країни. Однак ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного масштабу поки що не оголошує. А в українському МОЗі напередодні заявили: на території нашої держави вірус не зафіксований. Як у Піднебесній та світі борються з його поширенням - детальніше в сюжеті.

Ухань закрили на карантин. Вулиці 11-мільйонного міста спорожніли. Хто не встиг виїхати - сидить удома. Саме тут в грудні з'явився новий вірус, тут же наразі переважна більшість хворих і загиблих. Зупинений рух громадського транспорту, сюда не їздять потяги та не літають літаки. Ухань можна залишити хіба що на особистому автомобілі - але на дорогах виставлені блокпости.

"Ми знаємо про інфекцію в Ухані. І не боїмося. Ми проїхжаємо повз це місто, але там не зупиняемося. Китай - сильна країна. Тому я вірю - невдовзі вірус візьмуть під контроль. Розроблять вакцину проти нього", - говорить Янг, пассажир.

Схожа ситуація ще у десяти навколишніх містах. Зокрема у місті Хуанган з населенням 7,5 мільйонів людей. Тотальний контроль та екстрені заходи. Тут припинили роботу більшість громадських закладів - кінотеатри, торговельні центри. Як і в Ухані завмер транспорт. Натомість у Шанхаї від суботи не працюватиме місцевий Діснейленд. Та й вже сьогодні там майже немає відвідувачів.

"Сьогодні відвідувачів дуже мало, близько 10 000, тому ми швидко обійшли основні атракціони", - говорить Сурнамед Гао, турист.

Місцеві жителі в паніці скуповують продукти, багато прилавків вже порожні. До карантину з Уханя встигли виїхати 300 тисяч людей. Решта вважають за краще відсидітися по домівках, сподіваючись, що там вірус їх не дістане.

За тиждень в Ухані планують звести шпиталь на тисячу місць спеціально для лікування вражених новою недугою.

"Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти їх і їм, бо в Китаї всі розкупили", - говорить У Шеньюе, пасажирка.

На столичних вулицях теж порожньо, хоча в Пекіні перед святом завжди велике пожвавлення. Тим часом експерти всесвітньої організація охорони здоров'я, порадившись, поки що не стали вводити через вірус глобальний режим надзвичайної ситуації. Але обіцяли в найближчі дні заново вивчити проблему.

"Ще зарано робити висновки про те, наскільки тяжкий вірус, тому що на початку будь-якого спалаху ми усі звертаємо увагу на тяжкі випадки. При цьому можемо пропустити сотні легких, коли люди переносять хворобу на ногах, без медичного супроводу та одужують. Тому нам потрібно більше часу та спостережень", - заявив Тарік Ясаревич, речник ВООЗ.

Медики кажуть: люди могли підхопити вірус від змій, яких продавали на рибному ринку в Ухані. Тим часом, кількість інфікованих зростає. Випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим вірусом близько 850. До 200 людей у тяжкому стані. Померли 26. Їхній вік від 48 до 89 років. За словами лікарів, найскладніше хворобу переносять літні люди та пацієнти з хронічними хворобами. Натомість 34 людини одужали. Вірус поширився і за кордон. Нові випадки фіксують У Японії, Південній Кореї, у Шотландії - підозра на зараження у п'ятьох пацієнтів.