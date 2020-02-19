В среду, 19 февраля, стало известно, что в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек. Об этом передает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Отмечается, что количество зараженных в Китае достигло 74186 людей. Это 80% от всего количества случаев.

В целом в мире коронавирусом заразились 75 тысяч 199 человек. Также установлено, что выздоровели по состоянию на сегодня, 19 февраля, 14 626 человек.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.