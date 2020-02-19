В среду, 19 февраля, Сингапур подтвердил 3 новых случая инфицирования коронавирусом СOVID-19. Об этом сообщает CNA.

Отмечается, что количество зараженных опасным вирусом в Сингапуре увеличилось до 84 человек, 4 из которых находятся в критическом состоянии. Еще 34 полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Среди выздоровевших - 66-летний сингапурец, у которого месяц назад первым диагностировали китайский коронавирус.

Все три новые случая заражения, по информации Министерства здравоохранения Сингапура, произошли при передаче вируса от человека к человеку.

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