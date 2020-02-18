Життя на паузі: через спалах коронавірусу жителі Китаю вимушені відмовитися від багатьох своїх звичок та хобі. Приміром - облишити регулярні заняття спортом. Утім сучасні технології - завжди передбачають вихід із ситуації. Відтак у Пекіні великої популярності зараз набувають онлайн-тренування по скайпу. Підтримувати себе у формі можна не виходячи з дому. Більше - дивіться у наступному сюжеті.

Це жителька Пекіна Чанг. Вона працює фітнес-тренером та має власну спортивну студію у центрі міста. Утім проводити там заняття уже майже півтора місяця не може. Усе через спалах коронавірусу. Місцева влада обмежила можливість відвідання спортивних залів та ще низки громадських місць на період епідемії. Утім, жінка знайшла вихід із ситуації - проводить тренування онлайн.

"Ось уже місяць, відколи спалахнув коронавірус, наш спортзал не приносить жодного прибутку. Для закладів із дорогою орендою, це великий фінансовий удар. Десята частина річного доходу. Утім, я позитивна людина, і дивлюся на ситуацію з оптимізмом - якщо наші відвідувачі готові займатися спортом через інтернет - чому б не перетворити це на бізнес. Це може стати додатковим джерелом прибутку", - говорить Чанг Вейя, тренер.

За словами Чанг попит на інтернет-заняття навіть більший, ніж на звичайні. Усі групи переповнені. Тому наразі тренерці довелося тимчасово призупинити набір клієнтів.

"Прибуток нашої фітнес-студії натепер дорівнює нулю. Але ми знайшли спосіб трохи заробити, - хоча б на оплату оренди. Вирішили організувати онлайн-клас, в якому ми можемо бачити один одного. Так я можу контролювати відвідувача, а він бачить вправи, які я показую. Такий курс коштує на половину менше, ніж звичайний. Але попит на нього - зараз величезний. Усі групи наповнені", - говорить Чанг Вейя, тренер.

Чанг Кефе - одна з клієнток онлайн-студії. Каже, під час вагітності набрала багато додаткових кілограмів, - тож спортом займалася мало не щодня. І робити таку довгу перерву через вірус було не в її планах.

"До спалаху вірусу я фактично щодня відвідувала спортивні секції. Тепер же, після народження дитини, - у мене з'явилася значна зайва вага. Я постійно маю бути у формі, та через вірус я не можу відвідувати спортзал і виходити на вулицю. Тому слідкую за деякими тренерами в інтернеті і роблю вправи вдома", - говорить Чжанг Кефе, керівниця медіа холдингу.

Перші випадки коронавірусу у Китаї почали фіксувати ще наприкінці грудня минулого року. Станом на сьогодні від атипової пневмонії, спричиненої вірусом, померло вже понад тисяча сімсот людей. Підтверджених випадків зараження у Китаї сімдесят одна тисяча. Наразі медики відзначають уповільнення епідемії, а вилікувати вдалося майже одинадцять тисяч пацієнтів.