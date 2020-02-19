GOODRAM анонсирует выпуск ультраскоростного NVMe SSD PX500 [ Редактировать ]
Польская компания Wilk Elektronik SA, лидер в области компьютерной памяти, анонсирует выпуск твердотельного NVMe накопителя PX500 NVMe PCIe Gen 3 x4 SSD.
Новая модель приходит на смену PX400 и предлагает большие объемы, высокие скорости и проверенный уровень надежности.
При разработке PX500 особое внимание было уделено улучшению скоростных показателей накопителя. Этой цели служит и взятый за основу интерфейс NVMe PCIe x4, и использование 3D флеш-памяти нового поколения, и применение контроллера SMI 2263XT.
Это позволило добиться четырехкратного повышения производительности для последовательной и случайной передачи данных по сравнению с SSD с интерфейсом SATA III. В результате скорость чтения информации с PX500 может достигать впечатляющих 2050 МБ/с, а скорость записи 1650 МБ/с.
Стабильность работы накопителя обеспечивается использованием надежных компонентов и качественного ПО.
Для защиты от локального перегрева на GOODRAM PX500 использована теплоотводящая этикетка. Она обеспечивает равномерное распределение и рассеивание тепла, не препятствуя при этом установке накопителя даже в самые тесные корпуса.
Сочетание этих факторов позволило производителю обеспечить GOODRAM PX500 трехлетней гарантией.
Новый накопитель будет доступен в трех вариантах: на 256, 512 и 1024 Гб. С такими объемами этот SSD актуален как в качестве самостоятельного диска, так и как системный в связке с жестким диском компьютера или мобильной системы.
В любом варианте он позволит серьезно улучшить отзывчивость компьютера и ускорить его работу.
Ранее podrobnosti.ua давали совет, как ускорить компьютер при помощи SSD GOODRAM CX400. Также мы рассказывали о главных новинках выставки IFA 2019 от GOODRAM.
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