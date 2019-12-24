В 2019 году цены на твердотельные накопители SSD достигли небывалого минимума, что сделало их еще более привлекательными для покупателей.

Если раньше спрос был в основном на модели 128 и 256 ГБ, то к началу 2020 года ценник на емкие 512 ГБ модели SSD преодолели низкий барьер психологической отметки в 1399 гривен, что приятно удивило потребителей и повысило внимание к дискам большей емкости.

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Один из таких представителей бюджетных моделей является SSD GOODRAM CX400 объемом 512 ГБ, оказавшийся у нас на тестировании. Вообще в серии есть модели с объемами 128, 256 и 512 Гб, а также есть одна 1 Тб.

Редакция podrobnosti.ua провела пользовательский обзор SSD GOODRAM CX400 и готова поделиться с вами своими впечатлениями.

Технические характеристики

Комплектация

Упаковка получилась достаточно скромной, но стоит учитывать, что это бюджетный сегмент. Упакован GOODRAM CX400 в пластиковый блистер с картонной вкладкой.

Лицевая сторона позволяет рассмотреть накопитель, а на обратной стороне нанесена вся подробная техническая информация, которая пригодится при выборе.

В комплекте кроме самого SSD ничего не обнаружилось. Зато в качестве приятного бонуса предлагается трехлетнее гарантийное обслуживание.

Дизайн

Внешне GOODRAM CX400 – это стандартный накопитель формата 2,5". Всю начинку покрывает пластиковый корпус толщиной в 7 мм.

Корпус полностью пластиковый с текстурированым матовым покрытием. Сверху нанесена синяя наклейка с логотипом производителя, наименованием модели и его объемом. Сам SSD, кстати, очень легкий.

На обратной стороне нанесена вся техническая информация с типом микросхем памяти и даже версия прошивки.

Аппаратная начинка

Внутри размещена плата с контроллером Phison S11. Это двухканальный с одноядерным процессором, относящийся к бюджетным модификациям. В этом накопителе он работает с чипами памяти 3D TLC от Toshiba.

Такая схема сейчас применяется практически во всех недорогих SSD-накопителях ведь Phison производит не только сами контроллеры, но и платы под них вместе с программным обеспечением.

Фирменное ПО

Прежде чем мы приступим к тестированию, ознакомимся с фирменным программным обеспечением OPTIMUM SSD Tool, ссылку на которое можно найти в описании к накопителю.

Это утилита полезна тем, что позволяет провести диагностику GOODRAM CX400, узнать оставшийся ресурс, обратиться к техническому отделу и самое важное – обновить прошивку.

Тестирование

В качестве тестового стенда используется следующая конфигурация компьютера:

Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

Копирование

Тест на копирование файла объемом 3,7 ГБ с традиционного жесткого диска на GOODRAM CX400, а затем копирование с NVMe накопителя на тестируемый сэмпл.

Копирование с HDD на SSD

Копирование с NVMe на SSD

CrystalDiskInfo и CrystalDiskMark

В бенчмарке CrystalDiskMark 7.0.0 накопитель демонстрирует заявленные скорости чтения и записи.

ATTO Disk Benchmark

Превосходно себя показал GOODRAM CX400 и в бенчмарке ATTO Disk Benchmark, выдавая предельные скорости, начиная с размера блока 64 КБ. Это 520 МБ/с на запись и 538 МБ/с на чтение.

AS SSD Benchmark

Популярная утилита AS SSD выдала результаты ближе к CrystalMark. Скорость записи - до 519 МБ/с, чтения - до 495 МБ/с.

HD Tune

HD Tune славится своим беспощадным способом тестирования, оценивая накопитель более реалистично. При чтении максимальное значение было 414 МБ/с, а записи – 388 МБ/с. При этом можно заметить график чтения/записи. В целом, несмотря на пилообразный результат, никаких серьезных скачков не замечено, так что в целом процесс чтения/записи в пределах нормы.

Итог

GOODRAM CX400 512 ГБ – это бюджетный накопитель, поэтому его невозможно винить в недостатках, которых у него очень мало. Результаты тестирования этого SSD показали достойный уровень не только среди моделей начального уровня, но даже приближается к моделям среднеценового сегмента. В любом случае, использование этого накопителя в своем ноутбуке или компьютере будет весьма ощутимым. Для желающих ускорить свой компьютер за небольшие деньги – этот SSD будет привлекательным вариантом.

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