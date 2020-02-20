Наступление на малый бизнес: "победные" результаты [ Редактировать ]
Вместо того чтобы решать реальные проблемы, власть занялась наступлением на малый бизнес - делом легким, но не сулящим особых бюджетных выгод. Ведь ожидаемые поступления в бюджет в результате этой широко разрекламированной кампании могут составить от 2,5 млрд до 5 млрд грн. Это на порядок меньше, чем, к примеру, поступления от наведения порядка на таможне.
Помнится, новоназначенный премьер Гончарук обещал победить контрабанду до конца прошлого года. И что же? Да ничего. Пшик, как и от остальных затей власти реформаторов-дилетантов.
Впрочем, реальные результаты от действий этой "команды пестрых" все же есть. В 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых ФЛП (физических лиц - предпринимателей), что на 15% меньше, чем в 2018-м. Об этом сообщает сервис Opendatabot.
Эксперты заявляют, что такая динамика была вызвана рядом решений действующей власти, которые, по мнению физических лиц - предпринимателей, существенно повышают фискальное давление.
Изначально было понятно, что малый бизнес на действия власти отреагирует так, как делал уже многократно - уходом в тень. Что и произошло. Неужели профаны-"младореформаторы" думали, что введение РРО (системы, которой нет даже в развитых странах Европы, где чеки на рынках и в маленьких магазинах зачастую заполняются от руки) приведет к увеличению поступлений в бюджет?
Нет, "мозги в планшете" не выведут Украину из кризиса. Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов. Но кто этим будет заниматься?
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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