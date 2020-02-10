Анна Седокова ошарашила признанием о четвертой беременности [ Редактировать ]
Популярная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками новым фото, под которым она призналась в том, что беременна четвертым ребенком. Так, снимок появился на ее странице в Instagram.
"И я знаю, что это не по правилам инсты! Но через минуты две, я поднимусь в небо на своем самолете и буду безумно гордиться собой и своими людьми! Сегодня был невероятный день, а завтра будем еще лучше! Такое произошло!!!!! Но не могу пока сказать !!! А еще, пока я буду лететь, моя команда снимает крутейший лукбук новой коллекции", - подписала фото звезда.
В комментариях звезде задали вопрос, беременна она или нет. Анна не стала отрицать и утвердительно ответила.
"Опять беременна, что ли?" – прокомментировали в сети.
"Да", – ответила Седокова своей поклоннице.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.
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