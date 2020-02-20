По состоянию на 20 февраля, в мире на коронавирус COVID-19 заразились 1076 человек в 26 странах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Как рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, за последние сутки от коронавируса умерли 7 человек вне Китая. Также, в Иране произошло 5 новых случаев заражения коронавирусом. 2 из них оказались летальными.

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Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что от коронавируса умер 2121 человек. Всего в мире зафиксировали 74 тыс. 675 случаев заражения.