Смертельный коронавирус "проник" в 26 стран - ВОЗ [ Редактировать ]
По состоянию на 20 февраля, в мире на коронавирус COVID-19 заразились 1076 человек в 26 странах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.
Как рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, за последние сутки от коронавируса умерли 7 человек вне Китая. Также, в Иране произошло 5 новых случаев заражения коронавирусом. 2 из них оказались летальными.
Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что от коронавируса умер 2121 человек. Всего в мире зафиксировали 74 тыс. 675 случаев заражения.
Ранее мы писали о том, что на Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей. Также мы сообщали о том, что на лайнере коронавирусом заразилось 44 американца.
Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовили 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
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