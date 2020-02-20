На лайнере Diamond Princess впервые умерли пассажиры [ Редактировать ]
В Японии, на лайнере Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.
Они находились в больнице, где их пытались спасти. Один из пострадавших был 80-летний мужчина и вторая была женщиной. Это первые случаи летальных исходов на лайнере.
А также, на лайнере Diamond Princess коронавирус зафиксировали еще у двоих пассажиров - они оказались россиянами.
На Diamond Princess сейчас находятся 25 украинцев. Двое из них заразились коронавирусом. Они являются сотрудниками экипажа.
Ранее мы писали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Также читайте о том, чем может обернуться эвакуация украинцев из Уханя.
Напомним, что в Украину 20 февраля вернутся украинцы из Уханя. В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
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