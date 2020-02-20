На Diamond Princess коронавирус обнаружен еще у 13 человек [ Редактировать ]
В Японии подтвердили, что коронавирус обнаружен еще у 13 человек, находящихся на круизном судне Diamond Princess. Об этом сообщает South China Morning Post.
"Вместе с новыми случаями, общее количество инфицированных коронавирусом на лайнере достигает 634 человек", - говорится в сообщении.
К слову, на Diamond Princess сейчас находятся 25 украинцев. Двое из них, которые являются сотрудниками экипажа, заразились коронавирусом.
Напомним, в среду, 19 февраля, на круизном судне частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег.
Ранее мы писали о том, что на Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей.
Также мы сообщали о том, что на лайнере коронавирусом заразилось 44 американца.
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